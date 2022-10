Za nakup nepremičnin v Črni gori veliko zanimanje tudi med tujci

Podgorica, 23. oktobra - V Črni gori ima svojo nepremičnino več kot 23.000 tujcev, so pokazali podatki črnogorske uprave za kataster in državno premoženje. Med tujimi lastniki nepremičnin je največ državljanov Srbije, Rusije ter Bosne in Hercegovine, trenutno pa tuji kupci prihajajo predvsem iz Turčije, Rusije in EU, je pisal črnogorski časnik Vijesti.