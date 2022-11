Borrell pozval Srbijo in Kosovo k umiritvi napetosti

Bruselj, 6. novembra - Visoki zunanjepolitični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je sporočil, da je v soboto zvečer govoril z voditeljema Srbije in Kosova, Aleksandrom Vučićem in Albinom Kurtijem. Srbijo in Kosovo je pozval, naj se vzdržita enostranskih dejanj, ki bi lahko vodila k nadaljnjim napetostim in nasilju, ter se odločita za dialog.