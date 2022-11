Srbi protestno zapuščajo kosovske institucije

Priština/Kosovska Mitrovica, 5. novembra - Stranka kosovskih Srbov Srbska lista je sklenila, da bodo danes srbski predstavniki in uslužbenci protestno zapustili kosovske institucije. Odločitev zadeva tako ministra, pristojnega za etnične skupine, in predsednika Srbske liste Gorana Rakića, pa tudi vse poslance, sodnike in tožilce ter policiste, poročajo tuje tiskovne agencije.