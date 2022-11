EU od Srbije in Kosova pričakuje odgovorno ravnanje

Beograd, 5. novembra - Posebni odposlanec EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak je danes dejal, da "računa na odgovorno ravnanje" obeh strani za ohranitev stabilnosti v času novih napetosti na Kosovu, o katerih je Beograd obvestil že Moskvo in Peking. V Washingtonu pa so Srbijo opozorili naj ravna "odgovorno".