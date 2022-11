Dnevnik o ugašanju javne razsvetljave (5. 11.)

Ljubljana, 4. novembra - Matej Štakul v komentarju Bo žrtev trikrat dražja od prihranka? piše o ugašanju javne razsvetljave. V Sloveniji so se odločili, da bodo varčevali tako, da avtoceste ne bodo več osvetljene, kot so bile doslej. Avtor piše, da lahko na avtocesti, kjer so hitrosti najvišje, zmanjšana vidljivost hitro povzroči nesrečo, zato je tako varčevanje nevarno.