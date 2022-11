Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 11.)

Ljubljana, 4. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o anketi Ninamedie za častnik Mladina o drugem krogu predsedniških volitev. Anketa zmago napoveduje odvetnici Nataši Pirc Musar. Poročale so tudi o srečanju predstavnikov slovenske manjšine v Italiji in slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon.