Primorske novice o volitvah v državni svet (5. 11.)

Koper, 4. novembra - Jana Krebelj v komentarju Zadnje volitve v državni svet? piše o volitvah v državni svet, ki bodo potekale 23. in 24. novembra, ter o pobudah za njegovo ukinitev. Z ukinitvijo državnega sveta bi na leto privarčevali manj kot tri milijone evrov, izgubili pa bi organ, ki vendarle ima in opravlja nadzorno in posvetovalno vlogo, piše avtorica.