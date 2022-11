Papež v Bahrajnu pozval k spoštovanju človekovih pravic

Nassau, 3. novembra - Papež Frančišek je danes ob začetku obiska v Bahrajnu nagovoril visoke državne uradnike, med njimi tudi kralja Hamada bin Isa al Kalifo, in jih pozval k spoštovanju človekovih pravic ter zahteval varne in dostojanstvene pogoje za vse delavce. Tekom obiska, ki bo trajal do nedelje, si bo med drugim prizadeval tudi za dialog z muslimanskim svetom.