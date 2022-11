Papež začenja obisk v Bahrajnu s pozivom k medverskemu sožitju

Manama, 3. novembra - Papež Frančišek bo od danes do nedelje na obisku v Bahrajnu, kjer se bo udeležil foruma za dialog in po napovedih pozval k medverskemu sožitju. Obenem želi poglavar Katoliške cerkve z darovanjem maše na tamkajšnjem nacionalnem stadionu, ekumensko molitvijo za mir in srečanjem z mladimi dati spodbudo katolikom v tej otoški kraljevini.