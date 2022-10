Papež molil za žrtve v Seulu in Mogadišu ter za Ukrajino

Vatikan, 30. oktobra - Papež Frančišek je danes izrazil sočutje do žrtev tragedije v Seulu, kjer je množica v soboto med prireditvijo za noč čarovnic do smrti poteptala več kot 150 ljudi. Obenem je molil tudi za žrtve današnjega terorističnega napada v Mogadišu, v katerem je umrlo najmanj 100 ljudi, ponovno pa se je spomnil tudi Ukrajine in molil za mir v tej državi.