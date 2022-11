Dela in aktivnosti na severnem delu tretje razvojne osi v polnem teku

Ljubljana/Velenje, 3. novembra - Dela in druge aktivnosti na severnem delu tretje razvojne osi, to je na odsekih Šentrupert-Velenje in Velenje-Slovenj Gradec, so v polnem teku. Med drugim se bo gradnja na območju ob Škalskem jezeru in na Konovem začela prve mesece leta 2023. Na odseku Šentrupert-Velenje potekajo odkupi zemljišč, vloženo je že bilo integralno gradbeno dovoljenje.