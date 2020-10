Začenja se gradnja tretje razvojne osi

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Šoštanj/Slovenj Gradec/Novo mesto, 12. oktobra - Z uvedbo izvajalca v dela v Gaberkah se bo v torek začela gradnja tretje razvojne osi, prometnice, ki naj bi v prihodnosti potekala od hrvaške do avstrijske meje. Začetek del bodo z manjšo slovesnostjo obeležili v četrtek. Zamisli o izgradnji tretje razvojne osi so stare pol stoletja, Korošci pa si zanjo glasno prizadevajo zadnjih 16 let.