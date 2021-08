Vrtovec: Velik in vesel dan za Koroško, ki smo ga predolgo čakali

Slovenj Gradec, 24. avgusta - V bližini Podgorja pri Slovenj Gradcu so danes s slovesnostjo pospremili začetek gradnje hitre ceste na Koroškem. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob tem dejal, da je danes velik in vesel dan za Koroško, na katerega smo predlogo čakali. Načrt Darsa je tretjo razvojno os od Šentruperta do Slovenj Gradca zgraditi do konca leta 2027.