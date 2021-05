Na Jesenicah vrata odpira Fajdigova ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Jesenice, 19. maja - V Sloveniji je vse več ljudi brez sklenjenega zdravstvenega zavarovanja, brez katerega ne morejo do zdravnika. Pomagajo jim prostovoljne, tako imenovane pro bono ambulante, kakršno so danes uradno odprli tudi na Jesenicah. Po nekajletnih izkušnjah Fajdigove ambulante v Kranju se je namreč izkazalo, da so potrebe zanjo tudi na Jesenicah.