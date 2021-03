Na Jesenicah investicija v nadgradnjo primarne zdravstvene oskrbe

Jesenice, 2. marca - Predstavniki Občine Jesenice, Zdravstvenega doma Jesenice in ministrstva za obrambo so danes opravili primopredajo prostorov ob jeseniškem zdravstvenem domu, ki so bili doslej delno v lasti občine, delno pa ministrstva. Po brezplačnem prenosu na lokalno skupnost bo lahko stekla investicija v nadgradnjo primarne zdravstvene oskrbe.