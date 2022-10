Tudi v Klubu parlamentark obsojajo napad na Niko Kovač

Ljubljana, 28. oktobra - Obsodbi nasilja nad aktivistko Niko Kovač, ki so jo v začetku tedna napadli sredi Ljubljane, se pridružujejo tudi slovenske parlamentarke, zbrane pod okriljem Kluba parlamentark. Kot napovedujejo, se bodo v okviru svojih pristojnosti in osebno zavzemale za popolno odpravo nasilja in sovražnega govora v Sloveniji.