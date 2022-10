Napad na Niko Kovač obsodili tudi v parlamentarnih strankah

Ljubljana, 26. oktobra - Fizični napad na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač, ki se je zgodil v torek v središču Ljubljane, so danes obsodili tudi predstavniki parlamentarnih strankah. Hkrati so pozvali k spoštljivi retoriki in omejevanju ter sankcioniranju sovražnega govora. Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je napovedala ureditev te problematike.