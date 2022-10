Rast cen uvoženega blaga se nadaljuje

Ljubljana, 28. oktobra - Cene uvoženega blaga so bile septembra za 0,7 odstotka višje kot avgusta in za 22,6 odstotka višje kot pred letom dni, je objavil statistični urad. S tem se nadaljujejo že dlje časa trajajoča neugodna cenovna gibanja, čeprav je medletna rast rahlo nižja kot v prejšnjih mesecih. Daleč najbolj se medletno dražijo uvožene rude in energenti.