Na Turjaku danes odpirajo novo podružnično šolo in vrtec

Velike Lašče, 28. oktobra - Po nekaj več kot letu dni gradnje v občini Velike Lašče danes popoldne na Turjaku odpirajo novo podružnično šolo in vrtec. Vanjo se bodo po krompirjevih počitnicah preselili učenci stare podružnične šole in trije oddelki vrtca Sončni žarek. Po besedah župana Tadeja Malovrha gre za eno največjih in najpomembnejših naložb občine v zadnjih letih.