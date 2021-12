Velike Lašče, 4. decembra - Občina Velike Lašče na Turjaku gradi novo podružnično šolo in vrtec, saj je zdajšnja stavba iz časov Auerspergovih dotrajana. Če ne bo večjih zapletov, bodo otroci in učenci v novo šolo in vrtec zakorakali v začetku naslednjega šolskega leta, pravi župan Tadej Malovrh.