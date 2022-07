Gradnja nove podružnične šole in vrtca na Turjaku v grobem končana

Velike Lašče, 11. julija - V občini Velike Lašče zaključujejo z gradnjo nove podružnične šole in vrtca na Turjaku. Po besedah župana Tadeja Malovrha je gradnja v grobem končana, zaključujejo le še notranje opremljanje in urejanje okolice. Če ne bo kakšnih večjih birokratskih ovir, računa, da bosta vrtec in šola jeseni nared, da sprejmeta otroke in učence.