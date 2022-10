Na posvetu o velikem izzivu energetskega prehoda Slovenije

Ljubljana, 27. oktobra - Energetski prehod Slovenije je velik izziv, ki zahteva sodelovanje strok in hkratno izvajanje različnih ukrepov, je pokazal posvet v državnem svetu. Med drugim so predstavili scenarij skupine pri SAZU, po katerem bi fosilne vire nadomestili predvsem s sončnimi in jedrsko elektrarno, potreben vložek pa bi do leta 2050 znašal okoli 17 milijard evrov.