Na dogodku SAZU predstavitev strategije razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema

Ljubljana, 13. maja - Svet za razvoj pri SAZU je predstavil strategijo razvoja elektroenergetsko-podnebnega sistema Slovenije do leta 2050. Ker bo električna energija glavni energetski vir prihodnosti, se je posvetil predvsem njeni analizi. Za zapolnitev vrzeli med porabo in proizvodnjo predlagajo kombinacijo jedrske energije in energije iz obnovljivih virov.