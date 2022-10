Na okoljski konferenci o odpornosti gospodarskih projektov na podnebne spremembe

Ljubljana, 20. oktobra - Projekti prihodnosti v gospodarstvu morajo biti odporni na podnebne spremembe, so ugotavljali na današnjem Okoljskem srečanju 2022 v organizaciji Akademije Finance v Ljubljani. Podjetja naj zato opravijo okoljsko presojo projektov in pridobijo oceno ranljivosti. Za uspešen zeleni prehod je sicer nujno sodelovanje vseh deležnikov, so se strinjali.