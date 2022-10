V Južni Afriki začetek pogajanj o miru v etiopskem Tigrayu

Pretoria, 25. oktobra - V Južni Afriki so se danes začela mirovna pogajanja med etiopsko vlado in Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto (TPLF), so sporočili iz južnoafriškega predsedstva. Etiopska vojska in uporniki zadnji dve leti bijejo krvavo vojno na severu Etiopije, ki je terjala več tisoč življenj.