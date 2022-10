Guterres opozarja, da razmere v Etiopiji uhajajo izpod nadzora

New York, 17. oktobra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes opozoril, da razmere v Etiopiji "uhajajo izpod nadzora", potem ko so se spopadi med uporniki in vladnimi silami v severni pokrajini Tigray nevarno zaostrili. Guterres je ob tem pozval h takojšnjemu končanju sovražnosti, eritrejske sile, ki se borijo na strani vlade v Adis Abebi, pa k umiku.