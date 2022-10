Etiopska vojska zavzela tri mesta v Tigrayu

Adis Abeba, 18. oktobra - Etiopske oborožene sile so zavzele tri mesta v pokrajini Tigray, kjer od avgusta potekajo okrepljeni spopadi med Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto (TPLF) in vladnimi silami, so danes sporočili iz Adis Abebe. Do zavzetja prihaja dan po tem, ko so pri ZN izrazili zaskrbljenost zaradi razmer v pokrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.