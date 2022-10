Sredi Ljubljane fizično napadli direktorico Inštituta 8. marec

Ljubljana, 25. oktobra - Direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač je neznanec fizično napadel sredi Ljubljane, so na Twitterju zapisali v inštitutu. Kovačeva je podala prijavo na policijo, kjer se je zaradi fizičnega nasilja zglasila že drugič v zadnjih desetih dneh, so zapisali. Napad nanjo je obsodil tudi predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob.