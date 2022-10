V Kranju dnevi množičnega cepljenja proti gripi in covidu-19

Kranj, 25. oktobra - Zdravstveni dom Kranj ta teden pripravlja tri dneve množičnega cepljenja, ki bodo namenjeni zaščiti pred sezonsko gripo, hkrati pa bo možno tudi cepljenje proti covidu-19. Cepljenje bo potekalo od srede do petka, in sicer znova v kranjski vojašnici, kjer so potekala že množična cepljenja proti covidu-19.