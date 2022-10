Slovenski otroci kljub upadu glede na tujino še vedno med najbolj telesno zmogljivimi

Abu Dabi, 24. oktobra - Slovenski otroci so glede na podatke iz tujih držav še vedno med najbolj telesno zmogljivimi, čeprav se prednost počasi zmanjšuje, kažejo podatki poročila, ki so ga pripravili v skupini SLOfit. Poročilo je del globalnega poročila, ki primerja podatke 57 držav, ki so glede na telesno dejavnost otrok skupaj prejele oceno zadostno.