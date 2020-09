Strokovnjaki opozarjajo, da upad gibalnih sposobnosti otrok v epidemiji terja takojšnje ukrepanje

Ljubljana, 22. septembra - Meritve telesnega in gibalnega razvoja otrok, ki so jih na več kot sto osnovnih šolah izvedli v maju in juliju, kažejo, da je omejevanje telesne dejavnosti med epidemijo pri šolarjih pustilo občutne posledice. Strokovnjaki z ljubljanske Fakultete za šport pozivajo, naj se v šolah zagotovi več gibanja, igrišč in telovadnic pa naj se ne zapira.