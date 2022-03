Vzdrževanje telesne zmogljivosti pomembno v vseh življenjskih obdobjih

piše Sanja Gornjec

Ljubljana, 31. marca - Na ljubljanski fakulteti za šport bodo danes znova izvajali meritev telesne zmogljivosti SLOfit za odrasle in novo meritev SLOfit Senior test, namenjen starejšim od 65 let. Vodja raziskovalne skupine SLOfit Gregor Jurak je v pogovoru za STA ob tem izpostavil pomen vseživljenjskega spremljanja in vzdrževanja telesne zmogljivosti v skrbi za zdravje.