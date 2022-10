V Budimpešti na tisoče protestnikov zahtevalo višje plače za učitelje

Budimpešta, 24. oktobra - Na tisoče Madžarov, med njimi učitelji, študenti in sindikati, je v nedeljo, na dan madžarske vstaje proti sovjetski oblasti leta 1956, protestiralo na ulicah Budimpešte proti vladi premierja Viktorja Orbana in zahtevalo višje plače za učitelje, zajezitev naraščajoče inflacije ter pravico do stavke, poročajo tuje tiskovne agencije.