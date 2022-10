V Budimpešti tisoči protestirajo v podporo učiteljem

Budimpešta, 5. oktobra - Več tisoč dijakov, njihovih staršev in učiteljev je danes v Budimpešti protestiralo proti slabim razmeram v javnem šolstvu na Madžarskem in zahtevalo višje plače za učitelje. V središču madžarske prestolnice so po poročanju lokalnih medijev oblikovali kilometer dolgo človeško verigo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.