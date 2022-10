Vučić napovedal gradnjo naftovoda iz Srbije na Madžarsko

Beograd, 8. oktobra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na današnji novinarski konferenci napovedal, da bo Srbija v skladu z dogovorom z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom gradila naftovod do Madžarske v dolžini do 128 kilometrov. Tako naj bi Srbija dobila novo pot za dobavo nafte in s tem možnost izbire, kaj je zanjo ugodnejše.