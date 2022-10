Koalicija na rezultat predsedniških volitev ne gleda kot na poraz

Ljubljana, 24. oktobra - Člani koalicijskih strank Gibanja Svoboda, SD in Levice na volilni rezultat ne gledajo kot na poraz. V Gibanju Svoboda in SD menijo, da so dokazali, da se da sodelovati, s povezovanjem bodo nadaljevali, podprli pa bodo Pirc Musarjevo. V Levici pa so zadovoljni, da so v kampanjo vnesli teme, ki so pomembne za ljudi.