Na prvem letnem dogodku v okviru načrta za okrevanje pozivi k hitremu ukrepanju

Ljubljana, 21. oktobra - Evropska komisija in Urad RS za okrevanje in odpornost sta v Ljubljani pripravila prvi letni dogodek v okviru izvajanja slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Na konferenci, posvečeni zelenemu prehodu, je bilo slišati predvsem pozive k hitremu in odločnemu ukrepanju, saj je časovnica izvajanja načrta zelo tesna.