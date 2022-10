Največji proračunski prilivi iz mehanizma EU za okrevanje načrtovani prihodnje leto

Ljubljana, 12. oktobra - Največji prilivi iz mehanizma EU za okrevanje po koronski krizi v slovenski proračun so načrtovani v letu 2023, ko naj bi dosegli nekaj nad 911 milijonov evrov, je razvidno iz poročila o uresničevanju načrta za okrevanje in odpornost. Največja proračunska izplačila za financiranje projektov pa so predvidena v letih 2024 in 2025.