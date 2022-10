Delo o divji Hrvaški (21. 10.)

Ljubljana, 20. oktobra - Dejan Vodovnik v komentarju Aretacije s sporočilom piše o številnih aferah in aretacijah, ki se te dni vrstijo na Hrvaškem. Kot je izpostavil avtor, so se tam namreč v priporu znašli številni državljani, nekateri zaradi mamil, drugi zaradi korupcije. Številne afere pa bodo, če sploh, po njegovem mnenju epilog dočakale šele čez nekaj let.