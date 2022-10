Primorske novice o slovenskih cestnih in avtocestnih omrežjih (21. 10.)

Koper, 20. oktobra - Jan Klokočovnik v komentarju Koktajl na vlaku? Ne, glavobol na cesti piše o prometnem kaosu na slovenskih cestnih in avtocestnih omrežjih. Po avtorjevih navedbah so za to krive neskončne kolone vozil, ki se, tudi izven turistične sezone, dnevno pretakajo iz vseh koncev Evrope, pričakovati pa je, da bodo zastoji v prihodnjih letih še večji.