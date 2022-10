Večer o razmerah v gospodarstvu (21. 10.)

Maribor, 20. oktobra - Mitja Sagaj v komentarju Preživeti piše o razmerah, v katerih se je zaradi podražitve električne energije ter drugih surovin in materialov znašlo slovensko in evropsko gospodarstvo. Avtor ocenjuje, da bi morali zaradi dogajanja v domovini in širši regiji spremeniti način razmišljanja in delovanja, saj ustaljeni poslovni modeli ne delujejo več.