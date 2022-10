Liz Truss odstopa s položaja britanske premierke

London, 20. oktobra - Britanska premierka Liz Truss je danes sporočila, da odstopa s premierskega položaja. V izjavi za javnost v Londonu je povedala, da ne more izpolniti danih obljub in da bo v naslednjem tednu izbran njen naslednik na čelu stranke in vlade, dotlej pa bo opravljala naloge premierke. Opozicija medtem poziva k splošnim volitvam.