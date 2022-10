Britanska vlada odpravlja skoraj vse pred tremi tedni napovedane davčne ukrepe

London, 17. oktobra - Novi britanski finančni minister Jeremy Hunt je danes napovedal odpravo skoraj vseh davčnih ukrepov, ki jih je pred tremi tedni predstavil njegov predhodnik Kwasi Kwarteng in ki so zamajali britanski finančni trg. Pomoč gospodinjstvom zaradi visokih cen energentov pa bodo ohranili samo do aprila, je sporočil.