Britanska premierka Truss se opravičuje za napake, želi ostati na položaju

London, 18. oktobra - Britanska premierka Liz Truss se je v ponedeljek opravičila, ker je z davčnimi spremembami, ki so v Veliki Britaniji povzročile obsežne gospodarske pretrese in številne kritike, po lastnih besedah šla "prehitro in predaleč". Ob tem je zatrdila, da namerava kljub vsemu konservativce popeljati na naslednje parlamentarne volitve.