Na posvetu pri predsednici DZ tudi o zapolnitvi mest v nadzornih komisijah

Ljubljana, 19. oktobra - Vodje poslanskih skupin so se dopoldan sestali na posvetu pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič. Za zaprtimi vrati so razpravljali tudi o zapolnitvi mest v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) in komisiji za nadzor javnih financ. SDS namreč v komisiji še vedno ni imenovala svojih članov.