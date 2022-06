V SDS bodo predlagali predsednike in podpredsednike v delovnih telesih DZ

Ljubljana, 8. junija - Poslanska skupina SDS bo predlagala kandidate za predsedniška in podpredsedniška mesta v delovnih telesih DZ, z izjemo komisije za nadzor javnih financ in komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, so potrdili za STA. Tega namreč še niso storili, saj se niso strinjali z razdelitvijo predsedniških mest med poslanskimi skupinami.