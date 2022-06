DZ imenoval še nekatere predsednike delovnih teles iz vrst SDS

Ljubljana, 9. junija - DZ je na današnji seji imenoval predsednike nekaterih delovnih teles DZ. SDS zaradi razreza, ki jim je dodelil le pet predsedniških mest, nanje sprva ni želel imenovati svojih članov, a so štiri danes vendarle predlagali. Nezapolnjeni ostajata še predsedniški mesti komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in ustavne komisije DZ.