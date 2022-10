Brglez, Prebilič, Kordiš in Pirc Musarjeva za pravno državo in zeleni prehod

Ljubljana, 18. oktobra - Kandidati za predsednika republike Milan Brglez, Vladimir Prebilič, Miha Kordiš in Nataša Pirc Musar, ki so se udeležili današnjega predvolilnega soočenja v organizaciji civilne iniciative Glas ljudstva, so poudarili pomen pravne države in zelenega prehoda, stavko novinarjev na Radioteleviziji Slovenija pa podpirajo.