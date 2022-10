Pred izidom nova knjiga Boba Dylana

New York, 19. oktobra - Oboževalci Boba Dylana so prejšnji teden dobili vpogled v njegovo novo knjigo The Philosophy of Modern Song (Filozofija sodobne pesmi), ki bo po napovedih izšla 8. novembra. Folk rock legenda in dobitnik Nobelove nagrade za literaturo bo po letu 2004, ko je objavil Zapiske, izdal zbirko esejev, v kateri raziskuje moč pisanja pesmi.