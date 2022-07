Za 1,5 milijona funtov prodali nov posnetek Dylanove klasike Blowin' in the Wind

London, 8. julija - Na dražbi avkcijske hiše Christie's v Londonu so v četrtek za skoraj 1,5 milijona funtov prodali nov studijski posnetek klasike Blowin' In The Wind Boba Dylana iz leta 1963. To je prvi novi studijski posnetek pesmi, odkar jo je Dylan napisal leta 1962, dosegel pa je precej višjo ceno od pričakovane.